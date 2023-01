(Di sabato 7 gennaio 2023)TV: ladelledidei Mondiali, Serie A, Serie B, Champions ed Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e Mediaset Ecco latv delledi: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, Champions League, Europa League, Conference League, Nations League ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1, le grandi competizioni sudamericane come la Copa Libertadores, le amichevoli internazionali e il calcio femminile: il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali. Dricca offerta Sky Sport a quella DAZN (Attiva ora ...

La Gazzetta dello Sport

Ora i nerazzurri non possono fermarsi, tanto più indove sono nettamente favoriti. Come questa. Sulla Juventus diho molti più dubbi, nonostante si riveda Di Maria. Perché l'Udinese ha ......importante e necessaria crescita muscolare (forseancora troppo rischiosa da mettere in atto). Il tennis moderno non lascia tempo agli esperimenti, bisogna scendere in campo per 70 - 80... Le partite di oggi, sabato 7 gennaio: Seria A, Liga e FA Cup Kevin McCarthy è stato eletto speaker della Camera Usa dopo quindici votazioni, ma le sue concessioni alla "fronda" della destra trumpiana ne hanno indebolito il ruolo.Giornata ricca di impegni: si inizia alle 13:30 con gli Spurs di Conte impegnati in Fa Cup, in Liga occhi puntati sulla caldissima sfida Villareal-Real Madrid, sempre dimenticare gli anticipi del nost ...