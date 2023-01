(Di sabato 7 gennaio 2023) Nelle scorse ore il Pontefice, all'interno dell'omelia della messa, sembra avere inserito un paio di risposte che non possono non fare pensare ai fattiultime ore. 7 gennaio 2023

Agenzia ANSA

ti dimenticheremo. Grazie Gianluca". Le parole di Vialli per Stefano Tacconi "Tanti auguri di buon compleanno Stefano e di pronta guarigione. Ti vogliamo tutti molto bene. Sei una roccia, dai. ...Nelle scorse ore il Pontefice, all'interno dell'omelia della messa, sembra avere inserito un paio di risposte chepossonofare pensare ai fatti delle ultime ore. 7 gennaio 2023 Papa: "Non cediamo all'io e al fascino delle false notizie" - Mondo 2' di lettura 07/01/2023 - Domani (domenica 8 gennaio) il prestigioso Feronia di San Severino Marche ospita il ritorno del circo a teatro nell’ambito delle iniziative del Sic, lo Stabile di Innovazion ...Nelle scorse ore il Pontefice, all'interno dell'omelia della messa, sembra avere inserito un paio di risposte che non possono non fare pensare ...