Papa Francesco striglia Roma e rivoluziona la Diocesi

Leggi su iltempo

(Di sabato 7 gennaio 2023) Una città più accogliente per gli ultimi e che attraverso le nuove nomine sia più vicina a. È quello che vuoleBergoglio, e a fare uno sforzo in più deve essere proprio ladi. Pochi giorni dopo aver auspicato unapiù gentile,trasforma radicalmente l'organizzazione del Vicariato della sua, auspicando una «conversione missionaria e pastorale» per «non lasciare le cose come stanno». E non staranno più come stavano dal 31 gennaio, giorno in cui scatterà la costituzione apostolica «In Ecclesiarum Communione», pubblicata ieri. «Alla Chiesa diè affidata la responsabilità di accogliere la fede e la carità di Cristo trasmesse dagli Apostoli e di testimoniarle in modo esemplare», ...