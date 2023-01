Palermo | a Termini funerali bimba investita da auto | lutto cittadino

La Repubblica

...- Sono in corso le indagini per accertare le responsabilità per la morte della piccola Patrizia Rio di 4 anni e ricostruire quanto avvenuto ieri pomeriggio in via Alessandro Manzo a...Imerese - Aveva solo 4 anni Patrizia. E' morta investita da un'auto aImerese, in provincia di. È accaduto ieri, in contrada Chiarera, per la precisione in via Alessandro Manzo. La notizia ha sconvolto la cittadina mentre erano in corso i festeggiamenti ... Bimba di 4 anni travolta e uccisa da un'auto a Termini Imerese, tensione in ospedale Incidente piccola Patrizia Rio: lo sfogo dei parenti, il dolore della città . I funerali saranno celebrati oggi alle 15,30 ...Indicente piccola Patrizia Rio: lo sfogo dei parenti, il dolore della città . I funerali saranno celebrati oggi alle 15,30 ...