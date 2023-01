Pagelle Juventus-Udinese 1-0 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di sabato 7 gennaio 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di. All’Allianz Stadium partita senza grossi sussulti con l’che si difende con ordine e rischia poco, se non su qualche discesa di Kostic. Nella ripresa lasi allunga e gli ospiti ne provano ad approfittarne in contropiede ma sbagliano la scelta. A decidere la partita ci pensa una grandissima giocata di Federico Chiesa che trova Danilo che, a porta vuota, non può sbagliare: ottavo successo di fila e anche senza subire gol. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(3-5-1-1): Szczesny 6; Danilo 7, Rugani 6.5, Alex Sandro 6; ...

Tuttosport

Sottil: 6Tabellino e formazioni di- UdineseJuventus - Udinese 0 - 0:(3 - 5 - 2): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean.L'altra rete stagionale dell'ex Monza risale al derby con la, perso per 4 - 3. Il Torino, ... LEFROSINONE Di Chiara 6 Non può nulla sulle due reti, entrambi tap in dove il portiere del ... Pagelle Juve: Rabiot poesia e sostanza, Paredes irritante! La squadra di Andrea Sottil gioca il suo incontro all'Allianz Stadium contro i bianconeri di Max Allegri. Ecco tutti i voti assegnati ...Non è una giornata come le altre allo Stadium. Juventus-Udinese è ritmata dal ricordo di Gianluca Vialli. Il popolo bianconero non dimentica il capitano della Champions 1996, scomparso venerdì a Londr ...