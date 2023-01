Pace solo col ritiro della Russia Zelensky detta le condizioni a Putin

Leggi su iltempo

(Di sabato 7 gennaio 2023) Volodymyrcontro lae la guerra di. Nel suo messaggio per il Natale ortodosso, il presidente ribadisce che nessunaduratura sarà possibile finché le truppe del Cremlino non si saranno ritirate completamente dall'Ucraina. «Il mondo ancora una volta ha potuto vedere quanto siano false a ogni livello le parole che arrivano da Mosca. Hanno detto qualcosa su un cessate il fuoco...ma la realtà è che i russi hanno colpito Bakhmut e di nuovo altre posizioni ucraine». Il presidente ucraino Volodymyr, nel messaggio per il Natale ortodosso, torna a denunciare lae la "finta" tregua annunciata. ribadendo che «con l'espulsione degli occupanti russi dalle terre ucraine e l'eliminazione di ogni opportunità per la Russa di ...