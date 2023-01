Ottanta mila occhi puntati su Bari e Genoa

Leggi su seriea24

(Di sabato 7 gennaio 2023) Boxing Day di lusso al San Nicola per il match tra, match che chiude ufficialmente il girone d’andata della Serie BKT 2022-2023. Il confronto tra la squadra di Michele Mignani e quella di Alberto Gilardino sarà il 37° in Serie B, in totale le sfide sono 80 tra le due compagini.Il primo in cadetteria si è giocato il 17 settembre del 1961, 0-1 il finale in favore del Grifone con rete all’84’ di “Sconquasso” Bolzoni; l’ultimo il 19 maggio 2007 finito con un rocambolesco 2-2 frutto delle reti di Ganci al 51’ e Scaglia al 56’ per il, poi rimontati dalle marcature di Criscito al 65’ e Di Vaio all’80’.Il bilancio in Serie B è di perfetta parità: 10 successi a testa e 16 pareggi.Il posticipo del 26 dicembre si preannuncia interessante sotto tutti i punti di vista, da quello della cornice di pubblico (si preannuncia un altro ...