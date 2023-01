Ostia | tenta la rapina all’edicolante con il coltello | lei risponde prendendolo a sgabellate

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 7 gennaio 2023) Momenti di paura questa mattina, intorno alle 7:00, al centro di, in viale della Marina, a pochi metri di distanza dal Pontile. Un ragazzo, approfittando del momento tranquillo, è entrato nell’edicola che si trova all’incrocio con l’area pedonale di via Lucio Coilio e, armato di, ha chiesto l’incasso., attendono la proprietaria dello stabilimento sotto casa perrla: “Volevano l’incasso” La bagarre “Dammi tutti i soldi“, ha detto il giovane, puntando l’arma verso la proprietaria della rivendita di libri, giornali e giocattoli. Ma lei, contrariamente alle aspettative del malvivente, invece di prendere l’incasso ha preso lo sgabello su cui abitualmente siede e lo ha usato per difendersi. “È stato un gesto istintivo – racconta Sabrina, la titolare – non ci ho proprio pensato, ad eventuali ...