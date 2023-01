Oroscopo 7 gennaio 2023

(Di sabato 7 gennaio 2023) La Luna in Cancro si collega a Nettuno in Pesci alle 7:30, ispirando un’atmosfera dolce e sentimentale. Il Sole incontra Mercurio retrogrado in Capricorno alle 7.57 del mattino, e questo potrebbe farci prendere coscienza di qualcosa di importante. I segreti possono venire alla luce quando la Luna si oppone a Plutone in Capricorno alle 17.23.

Gazzetta del Sud

Saldi invernali 2023, cosa comperare ve lo dice l'Sono appena cominciati i ribassi di fine stagione. Ma non fatevi prendere dall'euforia: seguite i consigli dell'astrologo e date retta alle ...Paolo Fox di oggi, sabato 72023Paolo Fox di oggi, 72023 . Scopriamo le previsioni e l'rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma "I Fatti Vostri" per la giornata di oggi. Come sempre ... Oroscopo dell'amore gennaio 2023 per tutti i segni: ecco cosa prevede Artemide Sabato 7 gennaio 2023, ore 19:00, primo appuntamento dell’anno: ‘L’oroscopo 2023 in… Mehari’ con l’astrologo Riccardo Sorrentino. L’evento si terrà a Casa Mehari bene confiscato in via Nicotera n.8, Q ...Leggete anche Oroscopo di Paolo Fox del 31 dicembre 2022 Paolo Fox oroscopo del mese di gennaio 2023 Ariete, Toro, Gemelli Ariete A gennaio potrete verificare la tenuta di alcuni legami e organizzare ...