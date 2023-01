Operatore sociosanitario del Policlinico di Milano cerca di rubare dall’ospedale in cui lavora

(Di sabato 7 gennaio 2023) Nei guai è finito undi 43 anni. L’uomo hato diin cui1000 guanti in lattice, 28 tamponi per rilevare il covid, 8 test antigenici, 19 reagenti chimici e 4 provette. Gli strani movimenti dell’deldisono stati notati da un addetto alla sorveglianza che l’aveva visto portare una quindicina di scatoloni a bordo di un’auto. L’addetto ha allertato gli agenti della Questura che hanno rintracciato l’uomo, 43 anni, mentreva a un padiglione dell’ospedale. In auto i poliziotti hanno scoperto la refurtiva ed è stato pertanto denunciato per tentato furto aggravato.

E' finito così nei guai nella serata di ieri un infermiere del Policlinico di Milano i cui strani movimenti erano stati notati da un addetto alla sorveglianza che l'aveva visto portare ... Un operatorio sociosanitario è stato denunciato per furto aggravato: è stato sorpreso mentre rubava tamponi Covid, guanti e provette ... (ANSA) - MILANO, 07 GEN - Ha cercato di rubare dall'ospedale in cui lavora 1000 guanti in lattice, 28 tamponi per rilevare il covid, otto test antigenici, 19 reagenti chimici e quattro provette.