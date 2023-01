(Di sabato 7 gennaio 2023) Il colonnello Luigi Bartolozzi ha chiesto l'intervento di unità cinofile dell'Arma addestrate in modo specifico. 'Ci siamo già occupati di episodi analoghi: moventi diversi tra i casi in città e ...

LA NAZIONE

Il colonnello Luigi Bartolozzi ha chiesto l'intervento di unità cinofile dell'Arma addestrate in modo specifico. 'Ci siamo già occupati di episodi analoghi: moventi diversi tra i casi in città e ...... l'assessore ai lavori pubblici e l'assessore alla cultura effettuano unper visionare ... Ad, gennaio 2023 , dopo più di tre anni dalla prevista riapertura il Teatro cittadino è chiuso ... Oggi il sopralluogo Carabinieri forestali sulla scena del crimine a caccia di stricnina Si è svolto questa mattina un sopralluogo al parco di San Bartolo a Cintoia a Firenze, sopralluogo disposto visti i recenti fatti di cronaca legati alla morte di alcuni cani per presunto avvelenamento ...