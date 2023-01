Oggi è un altro giorno | la stoccata di Fiordaliso | “Sanremo? Mi chiameranno quando avrò 80 anni | funziona così” Serena Bortone reagisce così

(Di sabato 7 gennaio 2023)è alle porte: il Festival della canzone italiana prenderà il via tra un mese esatto ma già tiene banco sui social e nei programmi tv. Se ne è parlato anche nell’ultima puntata diè un, quella andata in onda su Rai 1 venerdì 6 gennaio,dell’Epifania. Tra gli ospiti in studio c’era infattiche, rispondendo ad una domanda della padrona di casa, ha colto l’occasione per lanciare unaal direttore artistico del Festival, Amadeus. “Guarda – ha detto alla conduttrice –compierò 80forse miperché adesso èche. Non lo sapevi tu? Devi ...

Il Fatto Quotidiano

... e raggiungibile solo in bus o in taxi, c'è invece unluogo particolarmente evocativo e ... con labirinti di siepi di bosso e una splendida vasca abbellita da azulejos simbolici,abitata da ...... nel giro di poco tempo sono arrivati i MiniLED, i MicroLED e QD - OLED , per un'offerta cheè ... Ora non restache attendere maggiori dettagli su specifiche e soprattutto sui prezzi, per ... Oggi è un altro giorno, la stoccata di Fiordaliso: “Sanremo Mi chiameranno quando avrò 80 anni,… Luciano Spalletti ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in vista della gara contro la Sampdoria in Serie A.La squadra di Ten Hag si qualifica nonostante l'errore del portiere che regala il pareggio agli uomini di Lampard: alla fine a Old Trafford è 3-1 ...