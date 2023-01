Nuova Gamec | approvato il progetto esecutivo | il cantiere in tarda primavera - Foto

(Di sabato 7 gennaio 2023) Bergamo. Va avanti l’iter deldi trasformare il Palazzetto dello Sport di via Pitentino in un museo di arte moderna e contemporanea.

La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo della nuova GAMeC, il cui cantiere aprirà nella tarda primavera dopo le procedure di gara europea previste dalle norme e l'assegnazione dei lavori. Saranno demolite le tribune e realizzata all'interno del Palazzetto dello Sport una grande "lanterna" - che conterrà la parte espositiva - attraverso la realizzazione di ...