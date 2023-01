Nozze forzate | e se per evitare nuove Saman bastasse solo una modifica di legge?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 gennaio 2023) Lo scorso aprile ha ricevuto il primo sì alla Camera la proposta di3200 denominataAbbas: la sua ratio è strettamente connessa all’attualità. Iniziamo infatti con il dire che in Italia abbiamo una media di due matrimoni combinati al mese. Aggiungiamo che recentemente a Modena il tribunale ha addirittura – una prima assoluta – annullato un matrimonio combinato in India: una ragazza di 29 anni italiana di origini indiane costretta a sposarsi con un 32enne indiano. Le cronache locali, poi, riportano come un pubblico ministero di Brescia abbia chiesto la condanna a 5 anni per il padre, la madre e il fratello di una giovane di origini pakistane promessa sposa nel Paese di origine della famiglia. Per due casi in cui si è riusciti a intervenire, altre giovani donne vivono di fatto in situazioni di “libertà vigilata” da parte della proprio ...