Nonthaburi 2 | Travaglia - Arnaboldi derby al 1° turno

Tiscali

Sono Stefano(310 Atp) e Andrea Arnaboldi (342) gli italiani al via a2, il challenger thailandese alle porte di Bangkok dotato di 80.000 $ di montepremi sul cemento. I due azzurri si ...Sulla strada per l'Australia si faceva tappa anche in Thailandia (Challenger 75 di, cemento outdoor) dove a rappresentare l'Italia c'erano Gianluca Mager, Stefanoe Giovanni ... Nonthaburi: Travaglia eliminato. In gara Mager e Fonio Sono Stefano Travaglia (310 Atp) e Andrea Arnaboldi (342) gli italiani al via a Nonthaburi 2, il challenger thailandese alle porte di Bangkok ...Nel challenger di Nonthaburi, alla periferia di Bangkok (80.000 $ di montepremi sul veloce), Stefano Travaglia ha perso al primo turno ...