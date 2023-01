WIRED Italia

Perché Elon Musk ha scelto il nomeLe autosi chiamano così in onore di, inventore e scienziato di origine serba naturalizzato americano. I suoi brevetti e il suo lavoro ...Infatti, il profilo ditracciato dal designer Ivica Druak ha causato tensioni con la Banca nazionale serba, che ha accusato la controparte croata di "usurpare il patrimonio culturale e ... Nikola Tesla: 10 invenzioni notevoli e geniali Anno nuovo, anniversari nuovi. Ne abbiamo scelti 40 da ricordare per il 2023. 1 gennaio/40 anni. Arpanet, una rete di computer creata dal Dipartimento della Difesa Usa, cambia protocollo dismettendo l ...Il settore delle auto elettriche resta sotto pressione, ma quali sono le prospettive e come sono cambiate le cose nel 2022 Ecco tutti i dettagli secondo l'analisi di XTB.