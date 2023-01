Nicolas Cage non ne vuole sapere di Star Wars E spiega il motivo

BadTaste.it Cinema

Il quinto attore più giovane di sempre ad aggiudicarsi un premio Oscar festeggia il compleanno. Stiamo parlando di, nato a Long Beach il 7 gennaio 1964 e insignito dell'ambita statuetta ad appena 32 anni per l'interpretazione in "Via da Las Vegas" del 1995 e presente in oltre 80 pellicole nel corso ...1964 -: Per l'anagrafe è Nicholas Kim Coppola, nipote del celebre regista Francis Ford, nelle cronache di Hollywood è una delle star più rinomate. Nato a Long Beach, in California. 1985 -... Renfield: Nicolas Cage è Dracula nel primo trailer del film! Nicolas Cage ha confermato che non è stato coinvolto nella realizzazione di Spider-Man: Across The Spider-Verse, sequel del film animato.È stato diffuso il primo trailer ufficiale di Renfield, che rivisita il mito di Dracula e il rapporto tra l’oscuro signore delle tenebre e il ...