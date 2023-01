Corriere dello Sport

ROMA - " Per noi giocatori romani quando c'era il derby era un. Io, Totti e De Rossi nella Roma. Da quando sono entrato nell'accademia della Lazio a 8 anni,... Così Alessandro, ex ...Finisce la prima frazione di gioco, e- distrutto moralmente - chiede a Zaccheroni di ... Sarebbe bastato per rendere quella partita unica, ma non aveva ancora detto tutto, l'laziale era ... Nesta: "Incubo derby per me e Totti". E sulla Roma di Mou... Le sue parole: "Milan-Roma sarà una partita che sicuramente guarderò, una di quelle partite che mi piace guardare. C'è ritmo, passione coinvolgimento da parte di tutti" ...Intervenuto ai microfoni della Serie A, per un video postato sul canale YouTube della Lega, l'ex capitano e bandiera della Lazio Alessandro Nesta ha parlato di tutte le sensazioni che gli ...