NBA | risultati della notte 7 gennaio | Jokic trascina Denver | Lakers e Knicks in striscia positiva Vittorie di Brooklyn e Miami

(Di sabato 7 gennaio 2023) Undici partite nellaNBA. Nikolafirma la decima tripla doppia stagionale e guidaalla vittoria contro Cleveland, priva di Donovan Mitchell, per 121-108. I Nuggets si confermano in vetta alla Western Conference e lo fanno grazie all’ennesima eccellente prestazioneloro stella, che chiude il match con 28 punti, 15 rimbalzi e 10 assist. Ai Cavs non sono bastati i 22 punti di Caris LeVert e i 21 di Darius Garland. Dopo il ko con Chicago, che ha messo fine alla serie di dodiciconsecutive, iNets tornano immediatamente alla vittoria sul campo dei New Orleans Pelicans. Finisce 108-102 per Durant e compagni, con KD e Kyrie Irving protagonisti nel finale di partita, dove hanno messo a segno i canestri decisivi. Durant è dominante con 33 punti e 10 ...

I Celtics riscattano la brutta sconfitta di Oklahoma City andando a vincere con personalità a Dallas , Denver domina i Clippers mentre un grande Markkanen guida i Jazz al successo a Houston . 30 punti ...... come di consueto, è tra le più 'povere' in termini di partite giocate in. Quattro le sfide ...E CLASSIFICHE In testa alla Western Conference vincono sia i Memphis che i Denver. Grazie ai ... NBA, i risultati di oggi: Boston vince a Dallas grazie a Tatum, Denver travolge i Clippers Sabato segna la scadenza per le squadre per rinunciare ai giocatori con contratti non garantiti ed evitare di pagare i loro stipendi per l'intera stagione. In questo frangente i Nets andranno ...L'allenatore dei Mavericks Jason Kidd non ha escluso la possibilità che la squadra possa firmare nuovamente Kemba Walker con un contratto di 10 giorni ...