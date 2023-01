Nba 2022 2023 | quarto successo di fila per i Lakers | i Bucks cadono in casa con gli Hornets

(Di sabato 7 gennaio 2023) Solita scorpacciata di partite NBA nella notte italiana tra il venerdì e il sabato, con la sorpresa che questa volta arriva da Milwaukee. Iperdono addirittura con uno scarto di 29 punti davanti al proprio pubblico contro gli Charlotte, guidati dai 39 punti di Rozier e dalle sette triple messe a segno da LaMelo Ball. Prestazione decisamente sottotono da parte di Antetokounmpo e compagni, che subiscono 51 punti nel solo primo, con conseguente partita compromessa da subito. Ne approfittano i Brooklyn Nets, che a New Orleans vincono 102-108 contro i Pelicans e ora sono secondi nella Eastern Conference. Non riescono nell’intento di riagganciare iné i Cavaliers né i 76ers: Cleveland perde 121-108 contro i Nuggets (con consueta tripla di Jokic), Philadelphia viene sorpresa 112-126 dai Bulls. ...

