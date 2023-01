Nati per scalare vette di stile Anche lontano dalle piste

Leggi su iodonna

(Di sabato 7 gennaio 2023) Nate per… di. Le scarpe da trekking modello stivaletto, studiate per le passeggiate in montagna e per sfidare sentieri innevati, nell’Inverno 2023 diventano indispensabili in città, complice il ritorno in cima alle wishlist dei look après ski d’antan –. Leggi› Come vestirsi a gennaio 2023? 5 outfit per affrontare il nuovo anno conGli hiking boots di Chloé AI22/23 (Photo: Imaxtree). Se la tendenza è assodata, più difficile resta indovinare l’outfit sull’asfalto: le sfilate aiutano a delucidare ogni dubbio, riportando in auge il modello più classico in fatto di hiking ...