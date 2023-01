Napoli | ufficiale l’arrivo di Bereszynski

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ilha appena ufficializzato l’acquisto a titolo temporaneo del difensore polaccodalla Sampdoria. Il terzino destro ha da poco concluso le visite mediche di rito ed ilha ufficializzato il colpo con un tweet pochi minuti fa. Il difensore arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto. Benvenuto Bartosz #ForzaSempre pic.twitter.com/MXzs9u4q0f — Official SSC(@ssc) January 7, 2023 L’esito positivo della trattativa era nell’aria già da diversi giorni con ilche aveva già bloccatonegli ultimi giorni. Il percorso inverso, invece, farà Zanoli. Il giovane difensore andrà in prestito alla Sampdoria fino a fine stagione ma, a differenza del polacco, non c’è l’opzione d’acquisto. ...

CalcioNapoli24

Calcio- E': Bartosz Bereszynski è un nuovo calciatore del. Il trafserimento è stato ufficializzato dal sito della Lega Calcio che ha reso noto al contempo anche il trasferimento di ......giorni si intendono a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino...MONTE (PI) E 376930 ROMA P 227803 MILAZZO (ME) P 261983 ROMA G 139216 VILLARICCA (NA) A 413194... UFFICIALE - Il Napoli cede Eugenio D'Ursi: il fantasista va al Crotone a titolo definitivo Bartos Bereszynski è un nuovo giocatore de Napoli: annuncio ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.Finalmente è ripartita la stagione che era stata interrotta a dicembre a causa dei Mondiali in Qatar. Il Napoli di Luciano Spalletti è già sceso in campo per il primo match al rientro dalla sosta. La ...