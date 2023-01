Napoli | Spalletti | 'Con la Samp 3-4 cambi | valutiamo Rrahmani Sono il primo difensore di Kvara | su Bereszynski'

CalcioNapoli24

Minuto di silenzio in conferenza stampa per ricordare Vialli ma anche Sinisa Mihajlovic.commosso ricorda il primo incontro con Gianluca ai tempi dell'Entella: 'Fu chiaro da subito che era un leader. Un vero fuoriclasse, ha dato tutto per ...elenca i leader del. Dauna frecciatina a Kvara .ricorda la figura di Vialli. Ed è dalla morte del bomber che parte il tecnico azzurro, per ricordare una figura ... Inter-Napoli, Spalletti si arrabbia con Ndombele a fine partita: "Why you stay there" | VIDEO Durante la conferenza stampa di presentazione del match tra Sampdoria e Napoli, il tecnico partenopeo Luciano Spalletti ha voluto iniziare ricordando sia Gianluca Vialli, scomparso ieri mattina, sia..IL RICORDO Il tecnico del Napoli ha reso omaggio a Gianluca e Mihajlovic prima della conferenza pre-Sampdoria con un minuto di silenzio Twitter Napoli "Con… Leggi ...