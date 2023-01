Napoli | Spalletti | «Ci girano le scatole | ma il nostro campionato è positivo»

(Di sabato 7 gennaio 2023) Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria Luciano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Cosa ho imparato da Milano? Abbiamo imparato che potevamo avere 8 punti di vantaggio e ne abbiamo soltanto 5 (ride, ndr). E’ giusto ciò che dicono tutti, una sconfitta ci può stare. il, abbiamo fatto bene, ma la verità è che a noi cilee devono girarci, non abbiamo fatto quello che avremmo voluto fare e noi non vogliamo accontentarci della classifica e del vantaggio che c’è tra noi e le altre. Noi vogliamo giocare anche le gare difficili contro squadre allestite per vincere lo Scudetto ...

Minuto di silenzio in conferenza stampa per ricordare Vialli ma anche Sinisa Mihajlovic.commosso ricorda il primo incontro con Gianluca ai tempi dell'Entella: 'Fu chiaro da subito che era un leader. Un vero fuoriclasse, ha dato tutto per ...... LucianoDurante la conferenza stampa pre partita tra Sampdoria eil tecnico degli azzurri , Luciano, ha iniziato la conferenza parlando di Gianluca Vialli. L'ex ... Inter-Napoli, Spalletti si arrabbia con Ndombele a fine partita: "Why you stay there" | VIDEO Alla vigilia della sfida di campionato contro la Sampdoria, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti alle 11.30 risponderà alle domande della stampa nella sala conferenze del Training Center di Caste ...Un minuto di silenzio in ricordo di Gianluca Vialli. La conferenza di Luciano Spalletti alla vigilia del match contro la Sampdoria inizia con l'omaggio proprio al campione blucerchiato scomparso ieri ...