Napoli | Raspadori | «Vogliamo tornare ai nostri livelli e riscattarci immediatamente»

La Gazzetta dello Sport

Giacomo, attaccante del, ha parlato in vista del match contro la Sampdoria e del momento degli azzurri Giacomo, attaccante del, ha parlato a Radio Kiss Kiss. OBIETTIVI ...Lo ha detto il tecnico delLuciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Sampdoria ...Rui terzino e Ndombele a centrocampo oltre a Juan Jesus per Rrahmani e una chance per... Raspadori, il bambino cresce bene: "Quel gol su corner a 9 anni su un campo zuppo d'acqua" Francesco Flachi, ex attaccante della Sampdoria, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando di Raspadori: "Per me è il giocatore italiano più forte in circolazione. Per giocare in certi ambienti ci vuo ...I primi allenatori raccontano su Sportweek l’attaccante del Napoli, cresciuto col poster di Eto'o in cameretta e tanti sogni che sta realizzando uno a uno ...