Nando Orsi | Se Raspadori

(Di sabato 7 gennaio 2023) A Radio Marte,, opinionista ed allenatore: "Samp-Napoli? Ho commentato la gara col Sassuolo dei blucerchiati. Vincere in trasferta non è mai facile. Per gli azzurri sarà una prova dura. Anche per motivi ambientali ed emozionali. Tuttavia la squadra di Spalletti deve tirarsi fuori. E metabolizzare un ko che è comunque arrivato contro una squadra forte. Che si è mostrato superiore per manovra e fisicità. Non mi ha convinto la scelta di schierare Rrhamani, al rientro dopo vari mesi: è stato un azzardo. E’ stato un Napoli diverso da quello che avevamo lasciato a novembre, deve ritrovare vitalità e ritmo. Ha deluso? Un po’. Ma seavesse segnato ora staremmo parlando di altro. Certo la condizione fisica di alcuni, Anguissa su tutti, va migliorata. Politano e Lozano hanno dato poco. Osimhen pure. Va ritrovata la fluidità ...

IlNapolista

... Federico Zanon, commento: Fabio Bazzan, bordocampo: Barbara Cirillo in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW telecronaca Antonio Nucera, commento; bordocampo ...Salernitana vs Torino ore 12:30 Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Antonio Nucera - Commento:Bordocampo ... Inter-Napoli, Orsi: «Schierare Rrhamani al rientro dopo vari mesi è ... Nando Orsi, opinionista e allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotta da Dario Sarnataro: «Quando muoiono campioni del genere il ricordo va non solo ai calciatori che sono sta ...Nando Orsi, opinionista e allenatore, è intervenuto a Radio Marte: "Quando muoiono campioni del genere il ricordo va non solo ai calciatori che sono stati ma anche agli uomini. E Vialli è stato un ese ...