(Di sabato 7 gennaio 2023) Domani, domenica 8 gennaio, Lorenzoscenderà nuovamente in campo e in palio ci sarà il titolo dellaCup, competizione per nazioni a squadre miste di scena in Australia. Nella Ken Rosewall Arena di Sydney, il carrarino affronterà il secondo match del programma, che inizierà dalle 03.00 italiane con la sfida tra Martina Trevisan e Jessica Pegula.dovrà affrontare il forte Frances. Un match duro per il carrarino, al cospetto di un tennista dotato di un tennis estroso e non facile da prevedere, si pensi ad esempio alle semifinali raggiunte dall’americano agli US Open 2022.cercherà di disinnescare la forza fisica del suo avversario, augurandosi di replicare quanto fatto nell’unico precedente a livello ATP. L’azzurro e lo statunitense, infatti, si ...

OA Sport

...E COPERTURA TV DOVE VEDERLA IN TV CALENDARIO ITALIA RISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO MONTEPREMI E PRIZE MONEY TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTA...Jessica Pegula (USA) Lorenzo(ITA) vs. Frances(USA) Ore 07:30 Matteo Berrettini (ITA) vs. Taylor Fritz (USA) Lucia Bronzetti (ITA) vs. Madison Keys (USA) Doppio Misto PROGRAMMA, ... Musetti-Tiafoe, Finale United Cup 2023: orario preciso, quando ai gioca, dove vederlo in tv e streaming Domani, a partire dalle 03.00 italiane, ultimo atto della United Cup 2023 di tennis, competizione per nazioni a squadre miste di scena in Australia. L’Italia, dopo aver sconfitto 4-1 la Grecia, sfider ...L’Italia si è qualificata alla finale della United Cup 2023, la nuova competizione per Nazionali di tennis che si sta disputando sul cemento australiano. Gli azzurri hanno battuto la Grecia per 3-1 ne ...