(Di sabato 7 gennaio 2023) La strategia del duo Piantedosi - Meloni è evidente: smontata sul nascere la super fesserie del blocco navale (illegale e irrealizzabile) non resta che fare un po' propagandale Ong per far ...

La strategia del duo Piantedosi - Meloni è evidente: smontata sul nascere la super fesserie del blocco navale (illegale e irrealizzabile) non resta che fare un po' propagandale Ong per far dimenticare che da quando Meloni è a Palazzo Chigi di sbarchi ce ne sono stati migliaia ma il problema sono le poche centinaia aiutate dai volontari. "In base alle leggi ...Per giungere a destinazione la nave impiegherà "3.5 giorni di navigazione con pessime condizioni meteo", scrivesul web. "L'assegnazione di un porto lontano vail miglior interesse dei ... Msf contro il governo: “Dovrebbero darci il porto più vicino ma ci mandano ad Ancona” Juan Matias Gil, capo-missione di Medici senza frontiere: la Ong ha salvato un gruppo di naufraghi a largo della Libia. Ma il governo Meloni li costringe a 5 giorni di navigazione ...Roma, 7 gen. (LaPresse) - Medici Senza Frontiere chiede al Viminale di assegnare alle Geo Barents un porto "più vicino" rispetto a quello di Ancona. E' quanto ...