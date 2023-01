La Gazzetta dello Sport

E non recupera nemmeno Barrow: Thiagosi inventerà probabilmente Sansone da "falso 9", ma l'... In attacco Aspettiamo dieci giorni e poi vediamo come sta Arnautovic, ma un rinforzo lànon ...Il quarto successo invece è stato quello tre giorni fa,a 60 mila romanisti contro il Bologna di Thiago. In realtà le vittorie della Roma senza Mourinho in panchina sono addirittura ... Motta: "Davanti potrei schierare Sansone. Rinforzi Li chiedo rinforzi..." Per la fascia sinistra il terzino viola ha già dato il suo consenso, i dirigenti seguono da vicino anche gli altri due profili per la difesa ...Roma, 4 gennaio 2023 – “Difficile digerire una sconfitta del genere ”. È tutto fuorchè tranquillo Thiago Motta a fine gara: il suo Bologna, nella prima gara del 2023, esce sconfitto contro la Roma, ba ...