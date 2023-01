Morto Márcio Freire | il surfista travolto e ucciso da un’onda gigante in Portogallo | inutili i tentativi di soccorso

(Di sabato 7 gennaio 2023) Èda una di quelle onde giganti che amava tanto cavalcare. Così se ne è andato oggi ilbrasiliano, mentre stava sfidando la forza dell’Oceano a Praia do Norte, la spiaggia della cittadina di Nazaré, in, molto amata dai surfisti di tutto il mondo. Secondo quanto riferito dalla Capitaneria di porto all’agenzia Lusa, ilè caduto dalla sua tavola mentre cavalcavaalta una decina di metri. Oggi la mareggiata era impetuosa e quando è stato riportato a riva dai bagnini l’arresto cardiaco era ormai irreversibile. “I soccorritori hanno constatato che la vittima era in arresto cardio-respiratorio, iniziando subito le manovre di rianimazione sulla sabbia. Dopo diversi, non ...

Il mondo del surf è in lutto per la morte del 47enne campione brasiliano Marcio Freire , scomparso mentre surfava in Portogallo tra le onde nella zona di Praia do Norte, vicino alla popolare spiaggia ...Questo il comunicato dell' Autorità marittima nazionale portoghese : 'Un uomo di 47 anni di nazionalità brasiliana èquesto pomeriggio dopo essere caduto mentre praticava surf a Praia do Norte.