Morte Vialli | Selvaggia Lucarelli sul video di Fedez | Indossa t-shirt che vende

(Di sabato 7 gennaio 2023) La bagarre social trae Serena Doe non si placa, ma adesso a intervenire non sono più i diretti interessati. Dal Nepal - in viaggio con il compagno Lorenzo Biagiarelli -dice la sua sulla polemica esplosa dopo il...

Agenzia ANSA

Il giorno dopo ladi Gianluca, mentre Roberto Mancini non ha ancora rotto il silenzio - e non potrebbe essere altrimenti, dato che in poche settimane ha perso, dopo Sinisa Mihajlovic , anche un altro ...Parlando ad Alessandro Cattelan per un programma su Netflix, a inizio 2022,aveva spiegato il suo rapporto con la malattia e con lache sentiva sempre più vicina: "cerco di non perdere ... Addio a Gianluca Vialli, la famiglia: 'Il suo esempio per sempre nei nostri cuori' - Calcio Allora «Dov’è Dio» nella morte di Vialli, di Pelè, di tutti coloro i quali ci hanno fatto divertire, emozionare, crescere, diventare uomini Dio, o l’aldilà, è con loro, nel gioco e nella sofferenza, ...Il giorno dopo la morte di Gianluca Vialli, mentre Roberto Mancini non ha ancora rotto il silenzio - e non potrebbe essere altrimenti, dato che in poche settimane ha ...