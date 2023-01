Morte Gianluca Vialli | lunedì a Cremona una messa nella «sua» parrocchia

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il funerale di, come già annunciato, si terrà a Londra nei prossimi giorni in forma privata, intima e non pubblica. Ma anchevuole salutare il suo campione. Così9 gennaio, alle 18.30,di Cristo Re dove tutto è cominciato, si terrà unaper ricordare l’ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea. In un primo momento si era pensato di organizzare la cerimonia al Duomo. Ma secondo quanto riporta il Corriere della Sera sarebbe stata proprio la madre Maria Teresa detta «Marioli», 85 anni, a volere che la città si stringesse intorno al suo beniamino – scomparso dopo una lunga malattia il 6 gennaio scorso –in cuigiocava da bambino. ...

Roberto Mancini eVialli hanno condiviso un grande pezzo di vita insieme. Vittorie e sconfitte, gioie e ...il dolore del commissario tecnico della Nazionale italiana per la prematuradel "...Il funerale diVialli , come già annunciato, si terrà a Londra nei prossimi giorni in forma privata, intima e non pubblica. Ma anche Cremona vuole salutare il suo campione. Così lunedì 9 gennaio, alle 18.30,... Addio a Gianluca Vialli, la famiglia: 'Il suo esempio per sempre nei nostri cuori' - Speciali Tifosi Juventus Vialli. I tifosi hanno voluto dedicargli un pensiero speciale, come già era successo nella trasferta di Cremona, quando era apparso sugli spalti dello Zini uno striscione con scritto “ ...Roberto Mancini ct dell'Italia e grandissimo amico di Gianluca Vialli lo ricorda attraverso la Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "È una grande perdita per la sua famiglia, per me, per il cal ...