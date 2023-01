Mortalità sei volte più alta L' ultimo report Iss su contagi e vaccini

Leggi su iltempo

(Di sabato 7 gennaio 2023) Crescono in Italia i nuovi casi di Covid e i decessi. Lo rileva il bollettino settimanale del ministero della Salute, relativo al periodo 30 dicembre-5 gennaio, durante il quale si sono registrati 135.990 nuovi casi positivi (l'11,4% in più rispetto ai 122.110 della settimana 23-29 dicembre). Le vittime sono 775 (+9,8% rispetto ai 706 di sette giorni fa). Sono stati effettuati 855.823 tamponi (+6% rispetto ai 807.118 della settimana precedente). Il tasso di positività è salito dal 15,1% al 15,9%. Ma è quanto emerge nell'dell'Istituto superiore di sanità sulla sorveglianza, impatto delle infezioni e efficacia vaccinale. a destare grande preoccupazione: nella popolazione di età 60-79 anni, per i non vaccinati il tasso dirisulta trepiù alto rispetto ai vaccinati con booster e quasi sei ...