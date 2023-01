Morta Bessie Hendricks | la persona più anziana degli Usa | aveva 115 anni

(Di sabato 7 gennaio 2023)oggi, sabato 7 gennaio, in Iowa negli Stati Uniti , circondata dai suoi cari. La donnainfranto ogni record a stelle e strisce per quanto riguarda l'età: era infatti la ...

Hendricks è morta oggi, sabato 7 gennaio, in Iowa negli Stati Uniti, circondata dai suoi cari. La donna aveva infranto ogni record a stelle e strisce per quanto riguarda l'età: era infatti la persona più anziana degli Stati Uniti, deceduta martedì all'età di 115 anni. Lo scrive la Cnn, citando le pompe funebri Lampe and Powers di Lake City, Iowa, e il Gerontology Research Group, che ha certificato il record. Bessie Hendricks, dell'Iowa, aveva vissuto da sola fino all'età di 102 anni.