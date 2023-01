Morta a 115 anni la persona più vecchia degli Stati Uniti

Leggi su ildenaro

(Di sabato 7 gennaio 2023) Una donna dell'Iowa, ritenuta lapiù, èmartedì scorso all'età di 115. Lo scrive la Cnn, citando le pompe funebri Lampe and Powers di Lake City, Iowa, e il Gerontology Research Group, che ha certificato il record. Bessie Hendricks (nome da nubile Laurena) era nata nel 1907 e aveva fatto l'insegnante fino al 1930, anno in cui aveva sposato il marito Pauil Hendricks, morto nel 1995. La donna ha vissuto da sola fino all'età di 102, quando si è trasferita in una casa di riposo. Dei suoi cinque figli, due sono morti prima di lei. Aveva 14 nipoti e 26 pronipoti.