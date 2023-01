Morani linciata per questa foto? Esplode il Pd | furia-Moretti contro il suo partito

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 gennaio 2023) L'ultima follia targata Pd? Le critiche ad Alessiaper unain cui si mostra truccate ed elegante alla cena di compleanno. Molti maschietti dem, infatti, la hanno accusata di essere sconveniente. Per esempio, il vicepresidente di un circolo Pd di Madrid ha puntato il ditolaper l'utilizzo di"inappropriate". Robe da matti, una polemica surreale, ridicola, con cui il Pd fa quel che gli riesce meglio: farsi del male da solo. Già, trattasi diassolutamente casta, e anche se non lo fosse stata ci sarebbe stato ben poco da criticare. Dunque un altro piddino affermava: "Per dimostrarti competente, devi mortificare la tua femminilità". Frase, quest'ultima, che sintetizza al meglio del suo peggio il pensiero di sinistra. Sulla vicenda è intervenuto ...