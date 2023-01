Monza | sogno Juranovic per la fascia | le ultime

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ilal lavoro sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Palladino, in arrivo l’esterno del CelticIlal lavoro sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Palladino, in arrivo l’esterno del Celtic. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’esterno croato potrebbe vestire il biancorosso. Le due società si sono incontrate per capire la formula, potrebbe essere prestito con diritto di riscatto. Ora si aspetta l’affondo di Galliani per chiudere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

