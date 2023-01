Monza | Palladino | «Una persona dal cuore incredibile»

Commenta per primo(3 - 4 - 1 - 2): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Mota Carvalho; Petagna. Allenatore : Raffaele. INTER (3 - 5 - 2): Onana; ...Formazioni ufficiali- Inter(3 - 4 - 2 - 1) : Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Dany Mota; Petagna. Allenatore:. ...Lo ha fatto anche Raffaele Palladino, tecnico del Monza, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Inter. Queste le sue parole: “Lo conoscevo bene, era una persona dal cuore ...Come trapelato dalle ultime indiscrezioni, Simone Inzaghi lascia in panchina Romelu Lukaku nella gara contro il Monza e affida l'attacco al duo Dzeko-Lautaro Martinez. Dopo la prova non esaltante, ma ...