Monza-Inter sabato 7 gennaio 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Lautaro e Dzeko titolari

(Di sabato 7 gennaio 2023) In un certo senso per la dirigenza della sfida contro l’può essere considerata un derby e gli uomini di Palladino ci arrivano con fiducia dopo il pareggio in rimonta contro la Fiorentina, tre risultati positivi nelle ultime quattro giornate e una classifica confortante dopo un inizio di stagione da dimenticare. I nerazzurri InfoBetting: Scommesse Sportive e

fcinter1908

Commenta per primo(3 - 4 - 1 - 2): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Mota Carvalho; Petagna. Allenatore : Raffaele Palladino.(3 - 5 - 2): Onana; ...Formazioni ufficiali(3 - 4 - 2 - 1) : Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Dany Mota; Petagna. Allenatore: Palladino. ... Sky – Monza-Inter, novità per Inzaghi: Lautaro dal 1' al posto di Lukaku La sfida dell'U-Power Stadium chiude il sabato della 17^ giornata del campionato di Serie A. Per la gara con il Monza, Simone Inzaghi sceglie Lautaro come partner di Dzeko. In difesa Acerbi preferito ...Monza-Inter, match della 17esima giornata di Serie A, si giocherà all'U-Power Stadium di Monza, sabato 7 gennaio alle ore 20:45 (in diretta su DAZN e Sky, Now, Sky Go)… Leggi ...