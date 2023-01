Monza-Inter sabato 7 gennaio 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 7 gennaio 2023) In un certo senso per la dirigenza della sfida contro l’può essere considerata un derby e gli uomini di Palladino ci arrivano con fiducia dopo il pareggio in rimonta contro la Fiorentina, tre risultati positivi nelle ultime quattro giornate e una classifica confortante dopo un inizio di stagione da dimenticare. I nerazzurri InfoBetting: Scommesse Sportive e

Fantacalcio ®

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I nerazzurri sono reduci dal gran successo nel big match contro il Napoli e ora non vogliono più fermarsi. ...Nel pomeriggio in campo Fiorentina - Sassuolo, in serata derby lombardo tra. Il programma Oggi, sabato 7 gennaio FIORENTINA - SASSUOLO, ore 15:00 (Dazn) JUVENTUS - UDINESE, ore 18:00(... Monza-Inter: la conferenza di Palladino L’Inter si prepara ad affrontare il Monza per continuare la scia positiva e guadagnare punti preziosi: Big Rom in panchina e Toro titolare Secondo le ultime indiscrezioni di… Leggi ...MONZA-INTER STREAMING GRATIS Sabato 7 gennaio alle ore 20:45, in occasione del 17° turno della Serie A, l’Inter trascinata da Edin Dzeko affronterà il Monza all’U-Power Stadium. Gli ospiti sono reduci ...