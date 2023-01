Monza-Inter | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022 2023

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ile isue Sky di, match valido per la diciassettesima giornata di. U-Power Stadium pronto a ospitare questo derby lombardo che per la prima volta è pronto a dare spettacolo. In palio tre punti pesantissimi per i rispettivi obiettivi, per i brianzoli la salvezza tranquila, per i nerazzurri pur sempre lo scudetto. Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 7 gennaio.sarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni e Dario Marcolin e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Federico Zancan e Beppe Bergomi. SportFace.

Fantacalcio ®

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine SERIE A 15:00 Fiorentina - Sassuolo 18:00 Juventus - Udinese 20:45LEGA PRO 14:30 Gelbison - Avellino Messina - Virtus Francavilla ......30 Casalmaggiore - Chieri CALCIO - SERIE A 15:00 Fiorentina - Sassuolo 18:00 Juventus - Udinese 20:45CALCIO - LA LIGA 16:15 Villarreal - R. Madrid 18:30 Mallorca - Valladolid 21:00 ... Monza-Inter: la conferenza di Palladino Apre la Fiorentina. Inter di nuovo in campo a Monza mentre nel posticipo la Juventus ospiterà l'Udinese. Domani attesa per Milan-Roma, la Lazio cerca riscatto contro l'Empoli ...Ci sono diffidati prima di Monza-Inter tra le fila dei nerazzurri di Inzaghi in vista del successivo match contro il Verona La risposta è no, nessun problema per il tecnico piacentino che anche in ca ...