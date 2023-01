Monza-Inter LIVE alle 20 45 | le formazioni ufficiali | Inzaghi cambia | la scelta tra Lukaku e Lautaro Martinez

fcinter1908

... mancherà tantissimo al calcio" Il tecnico delPalladino ha parlato ai microfoni di Sky prima del calcio d'inizio della sfida contro l'. Di seguito le sue parole su Vialli. "Lo conoscevo ...Commenta per primo Pochi minuti prima di, il centrocampista nerazzurro, Hakan Calhanoglu, ha parlato ai microfoni di Dazn . 'Abbiamo iniziato l'anno molto bene, contro il Napoli abbiamo meritato di vincere e adesso dovremo ... Sky – Monza-Inter, novità per Inzaghi: Lautaro dal 1' al posto di Lukaku Ecco le formazioni ufficiali di Monza ed Inter, che scenderanno in campo alle 20,45 per il terzo anticipo del sabato del diciassettesimo turno di Serie A. Nei nerazzurri parte in panchina Lukaku, con.Walter Zenga, ospite negli studi di Skysport, ha parlato della gara dell'Inter contro il Monza e si è soffermato su alcuni aspetti visti nella prima parte del campionato dei nerazzurri che si sono dov ...