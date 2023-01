Monza-Inter | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

tutte le notizie didove - vederla Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...è ovviamente un altro inedito in Serie A. Inzaghi sa che c'è poco da fidarsi, Palladino spera di centrare un nuovo colpaccio, dopo quello riuscitogli contro la Juventus. Le due squadre ...L'attaccante belga scenderà in campo ancora una volta dal primo minuto per ritrovare condizione e brillantezza ...Quote Serie A 4 gennaio 2023, vediamo la lavagna della prossima giornata di campionato col big match Inter-Napoli.