Monza-Inter | le formazioni ufficiali | fuori un big!

Leggi su 11contro11

(Di sabato 7 gennaio 2023) Riportiamo ledi, match valevole per la 17a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Cipressa, e dal quarto uomo Massimi. VAR e AVAR saranno rispettivamente Mazzoleni e Di Martino. Calcio d’inizio ore 20:45 all’U-Power Stadium di. Questo sabato di Serie A si chiude con la partita tra. Una gara importante per entrambe alla ricerca di punti preziosi per la classifica. I brianzoli arrivano a questo impegno freschi di due risultati utili consecutivi. L’ultimo sul difficile campo della Fiorentina grazie alla rete del brasiliano Carlos Augusto, piacevole sorpresa del campionato del. La cura Palladino fino ...