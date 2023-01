Monza-Inter | la probabile formazione di Inzaghi | VIDEO

Carlos Augusto è il capocannoniere del. Brasiliano, 24 anni, dopo avere realizzato 5 reti in 2 stagioni in Serie B, ha avuto un impatto decisamente positivo nel massimo campionato e ha già messo a segno 4 reti. Alcune delle quali ...La partita con l'sarà un derby per l'amministratore delegato delAdriano Galliani: ecco cosa ha detto della squadra nerazzurra nel corso ...Il terzino austriaco si sta ritrovando in maglia granata, tanto che il club torinese pensa a trattare con l’Inter per la riconferma. Vagnati vuole trattenere il giocatore. La scorsa estate, Inter e To ...Questa sera si gioca la sfida tra Monza e Inter. Dopo la vittoria col Napoli, la squadra di Inzaghi deve dare continuità al suo momento. La partita dell'Inter sarà visibile in tv su queste piattaforme ...