Monza-Inter | la curva nerazzurra omaggia Gianluca Vialli | “Riposa in pace”

...30 Casalmaggiore - Chieri 2 - 3 CALCIO - SERIE A 15:00 Fiorentina - Sassuolo 2 - 1 18:00 Juventus - Udinese 1 - 0 20:451 - 2 CALCIO - LA LIGA 16:15 Villarreal - R. Madrid 2 - 1 18:30 ...Dopo la fondamentale vittoria contro il Napoli capolista, l'di Simone Inzaghi vuole continuare a vincere per scalare la classifica. I nerazzurri arrivano ... Davanti a loro c'è ildi ...L’Inter è rapace e trova il nuovo vantaggio all’U-Power Stadium contorni Monza. Al 22' Pablo Marì sbaglia in impostazione, Lautaro Martinez gli ruba la palla e mette dentro la porta sguarnita per il 2 ...Il Monza non sta a guardare e trova l’immediato pareggio all’U-Power Stadium. All’11’ Pessina da una gran palla in area a Ciurria che controlla e calcia sul secondo palo battendo Onana. Primo gol in S ...