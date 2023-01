Monza Inter in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

fcinter1908

Commenta per primo Pochi minuti prima di, il centrocampista nerazzurro, Hakan Calhanoglu, ha parlato ai microfoni di Dazn . 'Abbiamo iniziato l'anno molto bene, contro il Napoli abbiamo meritato di vincere e adesso dovremo ...Commenta per primo La fine di un incubo per Pablo Mari . Il difensore torna per la prima volta titolare nella gara contro l'dopo i noti fatti del 27 ottobre quando era stato accoltellato in un centro commerciale ad Assago. L'ex Arsenal era tornato in campo per una partita ufficiale, a due mesi dal fatto di cronaca, ... Sky – Monza-Inter, novità per Inzaghi: Lautaro dal 1' al posto di Lukaku Come trapelato dalle ultime indiscrezioni, Simone Inzaghi lascia in panchina Romelu Lukaku nella gara contro il Monza e affida l'attacco al duo Dzeko-Lautaro Martinez. Dopo la prova non esaltante, ma ...Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Monza: "Abbiamo iniziato molto bene questo anno. Credo che contro il Na ...