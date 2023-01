Monza-Inter 2-2 | pareggio biancorosso al fotofinish

(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – Finisce 2-2 tral’anticipo serale della 17esima giornata della Serie A. Partenza sprint, con i nerazzurri avanti dopo appena 10 minuti con Darmian, che piomba sul cross proveniente da sinistra e insacca sul secondo palo. I biancorossi rispondono subito, con ildi Ciurria dopo appena un minuto: imbucata di Pessina, sinistro chirurgico e palla all’angolino per l’1-1. Il campione del mondo Lautaro Martinez mette il suo sigillo al 22? e riporta in vantaggio gli uomini di Inzaghi: l’attaccante ruba palla a Pablo Mari e insacca per l’1-2. Nella ripresa ilresta agganciato alla partita, Lautaro scheggia il palo nell’ultimo acuto dell’, che cala vistosamente nel finale. Quando ormai mancano pochi giri di lancetta al triplice fischio, i brianzoli riacciuffano il ...

