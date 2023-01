Monterosi-Potenza oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di sabato 7 gennaio 2023) La, l’, latv edi, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa arrivano da un solo successo nelle ultime cinque partite e sperano di rialzare la testa, in modo tale da agganciare in classifica i loro rivali odierni. I lucani, dal loro canto, hanno vinto due incontri nelle ultime quattro ed hanno intenzione di tornare a gioire per allungare ulteriormente sulle dirette avversarie. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 7 gennaio alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e nellaGol di Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

ilmessaggero.it

Battere ilper riprendere il cammino. Il 2023 del, reduce da solo due vittorie negli ultimi due mesi di campionato, si apre subito con una delicata sfida da non sbagliare. Oggi pomeriggio, ......00 Fiorentina - Sassuolo 18:00 Juventus - Udinese 20:45 Monza - Inter LEGA PRO 14:30 Gelbison - Avellino Messina - Virtus FrancavillaPescara - Latina 17:30 Catanzaro - Taranto ... Il nuovo anno del Monterosi riparte dal Potenza. Al Rocchi per i biancorossi obiettivo tre punti Battere il Potenza per riprendere il cammino. Il 2023 del Monterosi, reduce da solo due vittorie negli ultimi due mesi di campionato, si apre subito con una delicata sfida da non sbagliare.Le condizioni sembrano migliorate e dopo tre giornate ai box Massimiliano Carlini si prepara al rientro in pista. L'attaccante del Monterosi, come riportato da Tusciaweb.eu, dovrebbe ...