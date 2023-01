Minions 2 | succederà una cosa impossibile da prevedere

Leggi su ck12

(Di sabato 7 gennaio 2023) … sapete già di chesi tratta? Resterete di sicuro senza parole. Si tratta di uno dei cartoni animati più amati da grandi e piccini degli ultimi anni. Stiamo parlando dei. I sorprendenti e pasticcioni esserini gialli aiutanti del protagonista Gru.2, accadrà l’imprevedibile (ck12.it)Uscito per la prima volta nel 2010, il film d’animazione è stato fin da subito un enorme successo, tanto che nel giro di pochi anni si è trasformato in una vera e propria saga. Dopo Cattivissimo me (2010), sono usciti nelle sale cinematografiche Cattivissimo me 2 (2013),(2015), Cattivissimo me 3 (2017) e2 – Come Gru diventa cattivissimo (2022). Ed è proprio in quest’ultimo capitolo della saga che accadrà qualdi davveroda ...